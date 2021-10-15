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Afganlar birbirine girdi: Yaralılar var

Afganlar birbirine girdi: Yaralılar var

Rize'de Afgan uyruklu işçiler arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Rize’nin Ardeşen ilçesinde, Afganistan uyruklu işçiler arasında sokak ortasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Olay, dün akşam, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Afgan 6 işçi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.F. (26), vatandaşı olan B.M. (29), M.R.S. (23) ve Y.R.'yi (24) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, olaya karışan M.F. ile 2 arkadaşını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Etiketler rize afgan kavga
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