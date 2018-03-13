Afrin ve Diyarbakır'dan acı haber: 3 evladımız şehit

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde sürdürülen operasyonlarda bir askerin şehit olduğu bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, harekat kapsamında Afrin bölgesinde icra edilen operasyonlar esnasında bir askerin şehit olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

10 YARALI İDDİASI

İHA'nın haberine göre ise Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesi Kefercenni beldesinde evde askerlerin arama yaptığı sırada El Yapımı Patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 8 Türk askeri ile 2 ÖSO askeri olmak üzere 10 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Afrin ilçesi Kefercenni beldesinde evlerde Türk askerleri ile ÖSO askerlerinin arama yaptığı sırada EYP’nin patlaması sonucu 8 Türk askeri ile 2 ÖSO askeri yaralandı. Yaralı askerleri, olay yerinden hızlı bir şekilde zırhlı araçlarla ile tahliye edilerek Azez üzerinden Kilis’in Önhcüpınar Sınır Kapısı Sıhhı Tahliye noktasına getirildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 8 Türk askeri ile 2 ÖSO askeri, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, hastaneye Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri ile operasyonu yürüten askeri yetkililer gelerek, doktorlardan bilgi aldılar.

DİYARBAKIR'DA 2 ASKER ŞEHİT

Diyarbakır'dan acı haber geldi. Dicle İlçesi'nde çıkan çatışma sonucu iki asker şehit oldu.



5 ASKER DE YARALI

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'nde çıkan çatışma sonucu 2 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı bildirildi. (DHA)

Dün Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cinderes bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirilmişti. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada da 1 uzman çavuş şehit olmuştu.