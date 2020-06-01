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  4. 01 Haziran 2020 21:41

Afyonkarahisar feci kaza: Anne ve 4 aylık bebeği öldü

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde bir otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucunda anne ve 4 aylık bebeği hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar feci kaza: Anne ve 4 aylık bebeği öldü
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Hüseyin Akpınar (39) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs ile Ferhat Abay'ın (25) kullandığı otomobil, Dinar-Çay kara yolu Akçaköy köyü mevkisinde çarpıştı.

ANNE VE 4 AYLIK BEBEĞİ HAYATINI KAYBETTİ
Otomobildeki Aysel Abay, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 4 aylık Nisanur Abay ve 6 kişi, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük Nisanur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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