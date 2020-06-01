Afyonkarahisar feci kaza: Anne ve 4 aylık bebeği öldü

Hüseyin Akpınar (39) idaresindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs ile Ferhat Abay'ın (25) kullandığı otomobil, Dinar-Çay kara yolu Akçaköy köyü mevkisinde çarpıştı.

ANNE VE 4 AYLIK BEBEĞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobildeki Aysel Abay, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 4 aylık Nisanur Abay ve 6 kişi, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küçük Nisanur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.