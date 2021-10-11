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  4. Kahreden kaza! Öğrenci servisi devrildi: Çok sayıda ölü var

Afyonkarahisar'da öğrenci servisi devrildi: 5 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu 5 öğrenci hayatını kaybetti, 4'ü ağır 5 öğrenci yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesine bağlı Çatağıl köyü yakınlarında meydana geldi. İlkokul öğrencilerini taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen okul servis minibüsü, iddiaya göre, mıcırlı yolda kayarak, yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Minibüsün tavanı, çarpmanın şiddetiyle kopup parçalandı. Araçtaki 5 öğrenci yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 5 öğrenci ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ve İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, incelemelerde bulundu. Olay yerine gelen ölen öğrencilerin yakınları sinir krizi geçirdi.

DHA

Etiketler afyonkarahisar öğrenci servisi kaza
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