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  4. 15 Eylül 2019 09:00

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazadda ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
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Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi, olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barış Gökçe idaresindeki 34 HS 2100 plakalı İstanbul Kalesi firmasına ait yolcu otobüsü, Anıtkaya mevkisinde şarampole devrildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılıyor.

Otobüsün, İstanbul-Antalya seferini yaptığı öğrenildi.

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