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Ağabey - kardeş eli silahlı haraç çetesi yakalandı

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Adana’da bir iş insanını haraç vermediği için yaraladığı öne sürülen ağabey ve kardeş yakalandı.

Adana'da mobilyacılık, çelik kapı ve inşaat malzemeleri üzerinden fabrikaları bulunan iş adamı M.T. (35) 5 ay önce tehdit mesajları almaya başladı. Aldığı mesajlarda 15 milyon TL kendisinden haraç isteyen çeteye boyun eğmeyen M.T.'ın iş yerleri ve otomobilleri toplamda 13 defa kurşunlandı. İstediği parayı alamayan şüpheliler 3 Mart'ta Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ne kasklı motosikletle giderek M.T.'ı ayağından vurup kayıplara karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı incelemeler sonucu olayı şüpheli Ş.A.'nın (23) gerçekleştirdiğini belirledi. Bunun üzerine Gülbahçesi Mahallesi'nde yapılan operasyonla Ş.A. ve ağabeyi M.A. (27) yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin iddiasına göre M.A., 550 bin TL'lik senet karşılığında otomobilini M.T. ailesinden A.İ.A.’ya sattı. Daha sonra M.A., A.İ.A.’ya ulaşamayınca husumet başladı. Ancak polisin çalışmasında söz konusu senet bulunamadı.

M.T.’ı vurduğunu itiraf eden şüpheli Ş.A.'nın ise, "Ağabeyimi arayıp 'aracıma siz mi sıktınız' dedi, ardından küfür etti. Bunun üzerine sinirlenip saldırı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

İHA

Etiketler adana haraç çetesi haraççı çete gözaltı operasyon
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