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Ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü

Ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü
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Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde bir kişi, tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Karaman köyünde meydana geldi. Balıkçılık yapan Muharrem K. (42), otomobili ile kardeşinin yaşadığı köye geldi. 2 kardeş, evin önünde iddiaya göre; arazi meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Nuri K. (39), evdeki av tüfeğini alıp, ağabeyi Muharrem K.'nin göğsüne bir el ateş etti. İhbarla gelen sağlık ekipleri, K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 7 ay önce cezaevinden çıkan Nuri K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişk

in soruşturma sürüyor. 

DHA

Etiketler bartın cinayet ağabeyini öldürdü
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