Ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü
Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde bir kişi, tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Olay, gece saatlerinde Karaman köyünde meydana geldi. Balıkçılık yapan Muharrem K. (42), otomobili ile kardeşinin yaşadığı köye geldi. 2 kardeş, evin önünde iddiaya göre; arazi meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Nuri K. (39), evdeki av tüfeğini alıp, ağabeyi Muharrem K.'nin göğsüne bir el ateş etti. İhbarla gelen sağlık ekipleri, K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 7 ay önce cezaevinden çıkan Nuri K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olaya ilişk
in soruşturma sürüyor.
DHA
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