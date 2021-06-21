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Ağır hasarlı binanın çöktüğü anlar kameralarda

Sakarya’da kontrollü yıkım yapılan bina, güvenlik önlemi alındığı sırada büyük bir gürültüyle çöktü. Cep telefonlarıyla kaydedilen anlarda, yaşanan panik görüntülere yansıdı.

Adapazarı ilçesinde üzerinde bulunan ve ağır hasarlı olan eski denetimli serbestlik binasının yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleşti.

Ekipler bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. Bölgedeki vatandaşları uzaklaştırarak çalışmalara başlayan ekiplerce bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

 Bazı vatandaşlar ise tüm uyarılara rağmen binanın yıkıldığı anların yakından izlemek istedi. Büyük bir gürültüyle yıkılan bina, meraklı vatandaşların korkarak bölgeden kaçışmasına sebep oldu.

Etrafın bir anda toz duman olduğu kontrollü yıkımda, ekiplerin aldığı güvenlik önlemleri ve vatandaşları binanın çevresinden uzaklaştırması olası bir facianın önüne geçti.

 

 

Etiketler ağır hasarlı bina çökme anı
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