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  4. 24 Ağustos 2020 13:40

Ağır kokular gelen depoya baskın: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Büyükçekmece'de bir depodan ağır kokular geldiği yönünde ihbar yapıldı. Harekete geçen narkotik ekipleri depoda 218 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ağır kokular gelen depoya baskın: Kilolarca uyuşturucu ele geçirildi
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Edinilen bilgilere göre operasyon, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren emniyet güçleri, geçtiğimiz Cumartesi günü Büyükçekmece’deki bir depodan ağır kokular geldiği ihbarını aldı. Alınan istihbari çalışma sonucu harekete geçen narkotik polisi, yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarında, şüphelilerin deponun kapısının açılmaması için kapı önüne sürekli olarak minibüs park ettiklerini belirledi.

Geniş çaplı soruşturmada, şüphelilerin depoda uyuşturucu depoladığı anlaşıldı. Bunun üzerine 22 Ağustos Cumartesi akşamı depoya baskın düzenlendi. Emniyet ekipleri kapının açılması için önce minibüsü çekiciyle kaldırdı, ardından da baskını gerçekleştirdi. Depoda yapılan aramalarda, 208 kilo hibrit esrar olarak bilinen “Skunk” ve “Marok” adı verilen 10 kilo macun şeklinde Hint keneviri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler emniyette sergilendi. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü kaydedilirken, uyuşturucu ile bağlantılı olduğu belirlenen kişilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.

İHA

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