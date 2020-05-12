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  4. 12 Mayıs 2020 18:53

Ağrı'da 167 kilogram eroin ele geçirildi!

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 4 çuval içerisinde 327 paket halinde 167 kilogram eroin ele geçirildi.

Ağrı'da 167 kilogram eroin ele geçirildi!
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Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ağrı il güzergahını kullanarak uyuşturucu madde nakleden suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.


Bu kapsamda Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, İran'dan kaçak yollarla Doğubayazıt'a nakledilmeye çalışılan piyasa değeri yaklaşık 12 milyon lira olan 4 çuval içerisinde 327 paket halinde 167 kilogram eroin ele geçirildi.


Uyuşturucu madde ticareti içerisinde bulunan şüphelilerin tespitine ve yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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