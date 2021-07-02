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Ağrı'da korkunç kaza: En az 27 kişi yaralandı

Ağrı'da korkunç kaza: En az 27 kişi yaralandı

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında midibüsün devrilmesi sonucunda en az 27 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eleşkirt ilçesi Kayadibi mevkiinde seyir halindeki yolcu midibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole devrildi. Kazada midibüste bulunan 27 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulans helikopter ve ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi. 

MİDİBÜSTE ÇOĞUNLUKA ÖĞRETMENLER BULUNUYORDU
Midibüste eğitim öğretim döneminin sona ermesi sebebiyle çoğunlukla öğretmenlerin bulunduğu belirtildi.

Etiketler ağrı kaza midibüs
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