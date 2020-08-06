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  4. 06 Ağustos 2020 19:52

Ağrı'da otomobil şarampole yuvarlandı: 4 kişi hayatını kaybetti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobilin şarampole devrildi. Kaza sonucunda 2'si çocuk, 4 kişi hayatını kaybetti.

Ağrı'da otomobil şarampole yuvarlandı: 4 kişi hayatını kaybetti
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Doğubayazıt'tan Van istikametine giden Ahmet U. idaresindeki 61 ACA 065 plakalı otomobil, Ağrı-Van kara yolunun Çetenli köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada, araçtaki Hasgül, Eda (14) ve Nisanur B. (12) hayatını kaybetti, sürücü Ahmet U. ile Dilşah U. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Dilşah U, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği kara yolunda geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaza yapanların Kars'tan Van'a tatile gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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trafik , kaza , ağrı
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