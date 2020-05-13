AİHM’den Türkiye'ye Osman Kavala reddi

AİHM, iş insanı Osman Kavala’nın tutukluluğunun “siyasi sebeplerle olduğu” ve “derhal serbest” bırakılması yönündeki kararına Türkiye’nin yaptığı itirazı reddetti. AİHM’in kesinleşen kararı 10 Aralık 2019’dan beri tutuklu olan bu kararı Gezi direnişi soruşturmasından tahliye edilen ancak daha sonra “casusluk” iddiasıyla tekrar tutuklanan Kavala’nın durumunda değişiklik yaratmayacak.

AİHM, 10 Aralık 2019 tarihinde Osman Kavala’nın Gezi derinişi süreci nedeniyle tutuklanması ve cezaevinde geçirdiği süreyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) üç noktada ihlal edildiğine hükmetmişti.

Mahkeme ‘makul şüphe olmadan Osman Kavala’nın siyasi sebeplerle tutuklanması’ ve ‘AYM’nin başvuruyu makul bir sürede incelememesi’ gerekçesi ile AİHS madde 5/1, 5/4 ve 18’den ihlal bulup Kavala’nın ‘derhal serbest bırakılması’ kararı vermişti.

Türkiye, üç aylık sürenin sonunda AİHM kararına itiraz etti. Ancak AİHM'de üç yargıçtan oluşan panel, dosyayı Büyük Daire’ye götürmeye gerek görmeden itirazı reddederek kararı kesinleştirdi.

AİHM’in Türkiye’nin yaptığı itirazı reddetmesi, Kavala’ya özgürlük getirmeyecek. AİHM’in ihlal kararının ardından Kavala hakkında 20 Mart’ta Gezi direnişi dosyasından tahliye kararı verildi. Ancak Kavala, henüz cezaevinden çıkarılmadan, bu kez “casusluk” iddiasıyla bir kez daha tutuklandı. Kavala 924 gündür Silivri Cezaevi’nden tutuklu bulunuyor.