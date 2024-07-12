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Aile içi arazi cinayeti: Babasını öldürdü, ağabeyini yaraladı

Aile içi arazi cinayeti: Babasını öldürdü, ağabeyini yaraladı
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Malatya'nın Hekimhan ilçesinde arazi anlaşmazlığı meselesi nedeniyle çıkan tartışmada 17 yaşındaki genç babası ile kardeşini av tüfeği ile vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan baba kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, 11.20 sıralarında Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, D.A. (17) ile babası H.A. (61) arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda, D.A. tüfekle ateş açtığı babası H.A. ile abisi B.A.'yı (23) yaraladı. Karın bölgesine isabet alarak ağır yaralanan baba Avcı kaldırıldığı Hekimhan Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybederken, D.A. suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralı ağabey B.A.'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İHA

Etiketler arazi anlaşmazlığı cinayet babasını öldürdü ağabeyini yaraladı
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