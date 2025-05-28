Aile içi dehşet! İki yengesini silahla vurarak öldürdü

Iğdır'ın Aralık ilçesinde 73 yaşındaki M.Ç., kardeşlerinin eşlerini tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, Aralık ilçesine bağlı Hacıağa köyünde meydana geldi. M.Ç., henüz bilinmeyen nedenle kardeşlerinin eşleri olan E.Ç. (52) ile H.Ç.'yı (60) evlerinde silahla vurdu. Köylülerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, E. ve H.Ç.'nın öldüğünü belirledi. İki eltinin cenazesi, Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kaçan M.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

İHA