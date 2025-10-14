Aile içi tartışma kanlı bitti: Bir baba kızını silahla vurup, intihar etti

Kocaeli'de aile içinde çıkan tartışma korkunç bir şekilde sonuçlandı. Tartışma sırasında kızını vuran baba, aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 22.00 sıralarında Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde Atatürk Mahallesi 323. Sokak üzerindeki 2 katlı bir evde meydana geldi.

İddiaya göre, M.Y. (60) henüz bilinmeyen nedenle evinde ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabancasını çıkaran M.Y., iddiaya göre yanlışlıkla kızı M.Y.’a ateş etti.

Merminin karnına isabet ettiği M.Y., kanlar içinde yere yığılırken, baba M.Y. aynı silahı başına dayayarak ateş etti.

Baba hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı

Silah seslerini duyan ev sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan baba M.Y., Gebze’deki özel bir hastaneye; karnından yaralanan kızı M.Y. ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

M.Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kızı M.Y.’ın ise ameliyata alındığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

