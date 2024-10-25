  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Aile sağlığı merkezinde asansör faciası: 2 ölü

Aile sağlığı merkezinde asansör faciası: 2 ölü

Güncelleme:

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yapımı devam eden aile sağlık merkezi binası inşaatında asansör kısmının çökmesi sonucu 2 işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 16.15 sıralarında Yazlık Köprübaşı Mahallesi 4047 sokakta yapımı devam eden aile sağlık merkezi binası inşaatında meydana geldi. İnşaattaki asansör kısmı bilinmeyen nedenle çökerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mahsun Ş. (30) ve Metin B. (64) isimli işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 

SAKARYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Sakarya Valiliği, 2 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Serdivan ilçesi Yazlık Köprübaşı Mahallesi 4047 nolu Sokak'ta yüklenici firmanın yapmış olduğu Aile Sağlığı Merkezi inşaatında asansör kısmının çökmesi sonucu yüklenici firmaya bağlı usta olarak çalışan iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir" denildi. 

Aile sağlığı merkezinde asansör faciası: 2 ölü - Resim : 1

DHA

Etiketler aile sağlığı merkezi sakarya inşaat asansör
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hepsi kadın yolcunun makatından çıktı Hepsi kadın yolcunun makatından çıktı ''65 yaş üstü raporsuz ev bile satamıyor! Bu ne koltuk sevdası ?'' ''65 yaş üstü raporsuz ev bile satamıyor! Bu ne koltuk sevdası ?'' Minik Narin'in koşarak kaçtığı anlar kamerada Minik Narin'in koşarak kaçtığı anlar kamerada Hainler çocuk parkını cehenneme çevirdiler Hainler çocuk parkını cehenneme çevirdiler AK Partili eski Belediye Başkanına rüşvetten 3.5 yıl hapis AK Partili eski Belediye Başkanına rüşvetten 3.5 yıl hapis Duvarda asılı dekoratif kuru kafa gerçek çıktı: Kimliği tespit edildi Duvarda asılı dekoratif kuru kafa gerçek çıktı: Kimliği tespit edildi İstinaf mahkemesinden kadına şiddete ders gibi karar İstinaf mahkemesinden kadına şiddete ders gibi karar Türkiye yeni güne yine, yeniden zamla başladı Türkiye yeni güne yine, yeniden zamla başladı Ahmet Hakan bebek katili Abdullah Öcalan'ı övmelere doyamadı Ahmet Hakan bebek katili Abdullah Öcalan'ı övmelere doyamadı Hayat Bilgisi’nin Kikirik'i değişimiyle ''yok artık'' dedirtti Hayat Bilgisi’nin Kikirik'i değişimiyle ''yok artık'' dedirtti
Son çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor da gitti! Son çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı doktor da gitti! Türkiye'nin milli gururu yerli ALTAY tankı seri üretime geçiyor Türkiye'nin milli gururu yerli ALTAY tankı seri üretime geçiyor Bekçi engelli kız çocuğuna 2 yıl boyunca tecavüzden tutuklandı Bekçi engelli kız çocuğuna 2 yıl boyunca tecavüzden tutuklandı Önce hobi olarak başladı, şimdi ekmek kapısı oldu Önce hobi olarak başladı, şimdi ekmek kapısı oldu Hainler TUSAŞ'taki alçak saldırıyı üstlenip dikkat çeken bir mesaj yayınladılar Hainler TUSAŞ'taki alçak saldırıyı üstlenip dikkat çeken bir mesaj yayınladılar Burun tıkanıklığının nedenini ve bağışlık sistemini onaran 3 şeyi açıkladı Burun tıkanıklığının nedenini ve bağışlık sistemini onaran 3 şeyi açıkladı Okan Buruk apar topar ameliyata alındı Okan Buruk apar topar ameliyata alındı Okula getirdiği silahla dehşet saçtı Okula getirdiği silahla dehşet saçtı Cübbeli'den Bahçeli'ye olay sözler: ''Yemezler, yedirmezler, herkes haddini bilecek'' Cübbeli'den Bahçeli'ye olay sözler: ''Yemezler, yedirmezler, herkes haddini bilecek'' Teröristbaşı Gülen'in cenazesinde dikkat çeken görüntü Teröristbaşı Gülen'in cenazesinde dikkat çeken görüntü