  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Aile sağlığı merkezine saldırıp, doktoru tehdit ettiler!

Aile sağlığı merkezine saldırıp, doktoru tehdit ettiler

Aile sağlığı merkezine saldırıp, doktoru tehdit ettiler
Güncelleme:

Elazıp'da bulunan bir aile sağlığı merkezinin üzerinde doktora yönelik tehdit mesajı yer alan kağıt sarılı taşla saldırı düzenlendi.

Olay, gece saatlerinde Yenimahalle 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gece saatlerinde aile sağlığı merkezine taşlı saldırı düzenlendi.

Atılan taş ile cam kırılırken taşın üzerinde tehdit notu bulundu. Notta, ‘Dr. C. bu mahalleyi terk et, bir dahakine kafana atarız' yazıldığı görüldü.

Sabah camın kırıldığını ve taşın üzerindeki tehdit notunu gören sağlıkçı çalışanları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan ekipler, şüpheli veya şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

İHA

text-ad
Etiketler Elazığ aile sağlığı merkezi taşlı saldırı tehdit
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uyuşturucu soruşturmasında Mehmet Akif Ersoy tutuklandı! Uyuşturucu soruşturmasında Mehmet Akif Ersoy tutuklandı! ''Sağcılık ahlaksızlıktır'' demişti... Ünlü gazeteci gözaltına alındı! ''Sağcılık ahlaksızlıktır'' demişti... Ünlü gazeteci gözaltına alındı! Uzak Şehir'in güzeli yılın kadını seçildi, geceye giydiği kıyafet damgasını vurdu Uzak Şehir'in güzeli yılın kadını seçildi, geceye giydiği kıyafet damgasını vurdu İstanbul'da facia: 3 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı İstanbul'da facia: 3 çocuk öldü, 1 çocuk yaralandı Polisin şüphelendiği araçtan çıkanlar mide bulandırdı! Polisin şüphelendiği araçtan çıkanlar mide bulandırdı! İki günde 1 olarak uygulanan su kesintileri artık her gün uygulanacak! İki günde 1 olarak uygulanan su kesintileri artık her gün uygulanacak! Şampiyonlar Ligi gecesinde gol yağmuru: Fileler tam 29 kez havalandı! Şampiyonlar Ligi gecesinde gol yağmuru: Fileler tam 29 kez havalandı! Galatasaray'ın gol makinesinden taraftara ayrılık mesajı Galatasaray'ın gol makinesinden taraftara ayrılık mesajı Ukrayna Karadeniz'de Rusya'nın gölge filosuna ait bir tankeri daha vurdu! Ukrayna Karadeniz'de Rusya'nın gölge filosuna ait bir tankeri daha vurdu! Ekranların güzel sunucusunda tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'a taciz suçlaması! Ekranların güzel sunucusunda tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'a taciz suçlaması!
Evde temizlik yapan genç annenin yaptığı bu hata hayatına mal oldu! Evde temizlik yapan genç annenin yaptığı bu hata hayatına mal oldu! Altın, gümüş ve kripto paralar bekliyordu... FED yılın son faiz kararını açıkladı! Altın, gümüş ve kripto paralar bekliyordu... FED yılın son faiz kararını açıkladı! Hava sıcaklıkları artıyor ama kuvvetli sağanak ve kar geliyor! Hava sıcaklıkları artıyor ama kuvvetli sağanak ve kar geliyor! Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim gazetecilere saldırdı! Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim gazetecilere saldırdı! Türkiye'de yüzlerce şubesi olan bir dev daha konkordato ilan etti! Türkiye'de yüzlerce şubesi olan bir dev daha konkordato ilan etti! Yer: Samsun... Bir grup öğrencinin öğretmene linç girişimi kamerada! Yer: Samsun... Bir grup öğrencinin öğretmene linç girişimi kamerada! Reytinglerde hızlı düşen Kızılcık Şerbeti'ne veda eden isim diziye geri dönüyor! Reytinglerde hızlı düşen Kızılcık Şerbeti'ne veda eden isim diziye geri dönüyor! Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet soygununda karar verildi Büyükçekmece Adliyesi'ndeki adli emanet soygununda karar verildi Kastamonu'daki sır çözüldü: Anne ve oğlunun kesin ölüm sebebi belli oldu Kastamonu'daki sır çözüldü: Anne ve oğlunun kesin ölüm sebebi belli oldu