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Aile üyelerinin yönettiği fuhuş çetesi çökertildi

Aile üyelerinin yönettiği fuhuş çetesi çökertildi

Ankara'da fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin akraba olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğine bağlı ekipler Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçunu işledikleri tespit edilen suç örgütlerine çalışma yaptı. Dört ay boyunca teknik ve fiziki takip sonucunda bin 700 kez fuhşa aracılık ederek il genelinde bulunan günübirlik evlere ve otellere saatlik veya gecelik olarak fuhşa zorlanan 4’ü yabancı olmak 16 mağdur kadını yönlendirdiği tespit edilen D.D, E.D. N.D, G.O., S.D, E.G., İ.E., A.E., G.A., H.Ş. ve N.Ş. isimli 11 şüpheli yapılan eşzamanlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların birinci derece yakın akraba ilişkileri olduğu tespit edildi. Şüphelilere ait ikamet aramalarında 120 bin TL, 20 adet fuhşa aracılıkta kullanılan GSM hattı ve cep telefonu ele geçirildi.

Şüphelilerin adli işlemleri tamamlandıktan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.

İHA

Etiketler fuhuş ankara operasyon
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