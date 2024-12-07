Aileler arasında kanlı kavga: 1 kişi öldü, 3 kişi tutuklandı

Batman'da aileler arasında çıkan kavgada bir kişi tabanca ile vurularak öldürüldü. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, 3 Aralık'ta Bayındır Mahallesi'nde meydana geldi. Eşler arasında çıkan tartışmaya aileleri de dahil olunca taraflar arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada S.G., ablasının eşi Ş.G.yi yanında getirdiği tabancayla vurarak ağır yaraladı. Şüpheliler olay yerinden geldikleri otomobille kaçarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ş.G., hayatını kaybetti. Ş.G.nin cenazesi Petrol Mezarlığı'nda toprağa verilirken, kavga Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Diğer yandan başlatılan soruşturma kapsamında; görüntüleri inceleyen polis ekipleri, aralarında S.G.'nin de olduğu 1'i çocuk 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklandı.

DHA