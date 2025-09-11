  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Ailesine ''yemeklerinize siyanür kattım'' dedi, sonrası korkunç!

Ailesine ''yemeklerinize siyanür kattım'' dedi, sonrası korkunç!

Güncelleme:

Edirne'de ailesinin yemeklerine siyanür kattığını söyleyen şahıs, annesini baltayla yaralayıp, ağabeyini bıçakladı. Olay sırasında baba, oğlunu etkisiz hale getirmek için yüzüne kızgın yağ döktü.

Olay, Havsa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir evde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik problemi olduğu belirtilen O.Ç., yemek sonrası ailesine elindeki siyanür paketini göstererek, yemeklere kattığını söyledi. Bu sözler üzerine büyük panik yaşayan aile bireyleri kusmak için banyo ve tuvalete koştu.

O.Ç. daha sonra kapıları kilitleyerek ailesinin üzerine saldırdı. Önce banyoda bulunan abisi K.Ç.'nin yüzüne biber gazı sıktı ve ardından bıçakladı. annesi Ş.Ç.'ye de baltayla saldırarak ağır yaraladı. O.Ç, evi de ateşe verdi. Olayı durdurmaya çalışan baba S.Ç. ise kapıyı kırıp oğlunu etkisiz hale getirmek için yüzüne kızgın yağ döktü. Baba, ayrıca kapıyı kırarken elinden yaralandı.

Korkunç olayda, anne, baba, iki kardeş olmak üzere ailenin tüm fertleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evde çıkan yangını büyümeden söndürdü.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ağır yaralanan anne Ş.Ç. İstanbul'daki bir hastaneye sevk edildi. Ayrıca aile bireyleri, siyanür zehirlenmesi ihtimaline karşı müşahede altına alındı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

İHA

text-ad
Etiketler edirne Yemek siyanür
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Avrupa'da satın alınabilecek en iyi otomobil seçilmişti... BYD'den büyük fırsat kampanyası Avrupa'da satın alınabilecek en iyi otomobil seçilmişti... BYD'den büyük fırsat kampanyası 37 ilin emniyet müdürü değişti, 22 emniyet müdürü merkeze çekildi 37 ilin emniyet müdürü değişti, 22 emniyet müdürü merkeze çekildi Türkiye'nin en çok satan otomobillerinden biri... Baştan aşağı herşeyiyle değişti! Türkiye'nin en çok satan otomobillerinden biri... Baştan aşağı herşeyiyle değişti! İstanbul'da fuhuş çetesine eş zamanlı baskın İstanbul'da fuhuş çetesine eş zamanlı baskın Konserleri bir bir iptal edilen Manifest grubundan flaş karar Konserleri bir bir iptal edilen Manifest grubundan flaş karar Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası reddedildi CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davası reddedildi Anayasa Mahkemesi'nden Murat Çalık kararı Anayasa Mahkemesi'nden Murat Çalık kararı Eylül ayının 0 faizli banka kredileri belli oldu: 90 bin TL faizsiz kredi veren bile var! Eylül ayının 0 faizli banka kredileri belli oldu: 90 bin TL faizsiz kredi veren bile var! Can Holding operasyonunda el konulan şirketlerin listesi ortaya çıktı Can Holding operasyonunda el konulan şirketlerin listesi ortaya çıktı
AK Partili Şamil Tayyar'dan olay iddia: Operasyonu önlemek için kendini paralayanlar oldu AK Partili Şamil Tayyar'dan olay iddia: Operasyonu önlemek için kendini paralayanlar oldu Poligonda şoke eden olay: Polis her yerde 16 yaşındaki çocuğu arıyor Poligonda şoke eden olay: Polis her yerde 16 yaşındaki çocuğu arıyor Hem Türkiye'nin hem de Dünya'nın tescilli güzelinin değişimi herkesi şaşırttı Hem Türkiye'nin hem de Dünya'nın tescilli güzelinin değişimi herkesi şaşırttı Meteoroloji'den sarı alarm: Kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den sarı alarm: Kuvvetli geliyor! İskenderun'da şehit olan 2 askerin otopsi raporu şoke etti! İskenderun'da şehit olan 2 askerin otopsi raporu şoke etti! Mesut Yar, Habertürk'e yapılan operasyonu canlı yayında öğrendi Mesut Yar, Habertürk'e yapılan operasyonu canlı yayında öğrendi Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal aşka geldi; sevgilisine özlemini haykırdı Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal aşka geldi; sevgilisine özlemini haykırdı Can Holding'e operasyon: Habertürk ve Show TV'ye el konuldu Can Holding'e operasyon: Habertürk ve Show TV'ye el konuldu Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'dan operasyon açıklaması Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'dan operasyon açıklaması Emekliye en yüksek promosyonu veren banka değişti! Emekliye en yüksek promosyonu veren banka değişti!