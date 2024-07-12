AK Gençlik Ocakları derneği başkanı tutuklandı

İçişleri Bakanlığı'nın logosunu kullanarak kart bastırdığı tespit edilen ve hakkında 3 farklı suçtan soruşturma açılan AK Gençlik Ocakları’ derneği genel başkanı F.A. tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı’nın logosu bastırdığı tespit edilen ‘AK Gençlik Ocakları’ adlı derneğin genel başkanı F.A. tutuklandı.

F.A.'ın tutuklandığını sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"11.07.2024 tarihinde Sosyal Medya Platformu üzerinden İçişleri Bakanlığımızı etiketleyerek paylaşılan ihbar sonucu, İçişleri Bakanlığımızın ismi kullanılarak kimlik kartları düzenlenmiş olduğu tespit edilmiştir. Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ihbarın değerlendirilmesi üzerine yapılan çalışmalar sonucu; E. V. ve aynı araç içerisinde bulunan F. A. adlı şüpheliler suça konu kartlarla birlikte yakalanmıştır. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca şahıslar hakkında Nitelikli Dolandırıcılığa Teşebbüs, Belgede Sahtecilik ve Nüfuz Ticareti suçlarından soruşturma açılmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Devlet kurumlarının adını kullanarak dolandırıcılık yapan ve imtiyaz sağlamaya çalışanlara, suç odakları ve suçlulara göz açtırmayacağız."