AK Parti binası önünde eyleme yaka paça gözaltı

677 Sayılı KHK ile görevinden atılan Büro Emekçileri Sendikası üyesi Cemal Yıldırım, yaptığı açıklamayla işe iade eylemini AK Parti binası önüne taşıyacağını duyurmuştu. Yıldırım, 5 gün boyunca saat 12.00 ile 13:00 arasında AK Parti Ankara İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapacağını açıklamıştı.

Bugün AK Parti Ankara İl Başkanlığı binası önüne giden Cemal Yıldırım’ın oturma eylemi yapmasına izin verilmedi. Yıldırım, polisler tarafından gözaltına alındı. Yıldırım gözaltına alınırken “Zafer direnen emekçinin olacak” sloganı attı.

Öte yandan AK Parti'nin İstanbul Sütlüce'deki İl Binası önünde, kendini "mağdur annesi" olarak tanımlayan bir grup aile de oturma eylemine başladı.

Askeri okul öğrencilerinin aileleri de AK Parti önünde eylem başlattı