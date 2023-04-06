AK Parti Çorum İl Başkanı'nı darbeden 5 şüpheli tutuklandı

AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay'ı darbettikleri iddia edilen 2'si muhtar 5 şüpheli tutuklandı.

Çorum'da, geçtiğimiz çarşamba günü Valilik yanındaki otoparktaki aracına doğru giden AK Parti İl Başkanı Murat Günay, 5 kişinin saldırısına uğrayıp darbedildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'na yağmaya teşebbüs ve darp iddiasıyla suç duyurusunda bulunan Günay, kendisini darbeden Eskice köyü muhtarı Ünal B., Elmalı köyü muhtarı Saffet E. ile Zeki O., Fatih Y. ve Hikmet Tıknaz'dan şikayetçi oldu.

Murat Günay ifadesinde, Ramazan ayında kullanılacak alışveriş kartları için darbedildiğini ifade etti.

"Sen İl Başkanı olunca erkekleştin, ben sana göstereceğim, sen kim oluyorsun"

Murat Günay savcılık ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere, 500'er TL'lik alışveriş yardım kartları genel merkezimiz tarafından İI Başkanlığımıza gönderildi. İl teşkilatımız da tüm ihtiyaç sahiplerinin tespitini ve dağıtımını, hassasiyetle ve hakkaniyetle yürütmek için çalışma yaptı. Zeki O., bu yardım kartlarından haberdar olmuş ve ben bir cenazeye katıldığım gün, beni telefonla aradı. 200 adet yardım kartını kendisine kayıtsız şartsız vermemi, adeta emredercesine istedi. Ben de bu sözlerine karşılık kendisine ihtiyaç sahiplerinin dağıtım listesini getirdiğinde kendisine bir miktar kart verebileceğimi söyledim. Sonra bana bağırarak, 'Bu kartları bana mecbur vereceksin, vermezsen ben sana yapacağımı biliyorum. Sen İl Başkanı olunca erkekleştin, ben sana göstereceğim, sen kim oluyorsun, bana milletvekilleri bile kafa tutamıyor, telefonu kapat' diyerek hakaret ve tehditlerde bulundu. Olay günü de araçla benim önümü kesip darbettiler. Köy muhtarı olan Saffet E. ve Ünal B. bana defalarca vurdu. Hikmet Tıknaz ışıklı bir kamerayla olanları görüntüledi. Şikayetçiyim.

Olayın ardından polis, dün 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildiler

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün gece adliyeye sevk edilen Zeki O., Ünal B., Saffet E., Hikmet Tıknaz ve Fatih Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.