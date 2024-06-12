AK Parti gençlik kolları başkanı hayatını kaybetti

Aksaray’da, otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Selime beldesi yakınlarında AKP Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen R.K.'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada hurda yığınına dönen hafif ticari aracın sürücüsü Okan Yalçın olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki E.A. ve diğer sürücü R.K. ile yanındaki E.D. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı 3 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların, durumlarının ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

DHA