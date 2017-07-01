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  4. 01 Temmuz 2017 09:10

Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı öldürüldü

Diyarbakır'a evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan, hayatını kaybetti.

Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı öldürüldü
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DİYARBAKIR'ın Lice İlçesi'nde evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı 34 yaşındaki Orhan Mercan, hayatını kaybetti. Saldırının PKK'lı teröristlerce gerçekleştirildiği üzerinde durulurken, ilçede operasyon başlatıldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Lice ilçe merkezinde meydana geldi. Ak Parti ilçe başkan yardımcısı evli ve 4 çocuk babası Orhan Mercan, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen saldırıda kurşunların hedefi olan Mercan, ağır yaralandı.

Saldırının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Lice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mercan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Orhan Mercan'ın cenazesi, otopsi için Diyarbakır'a gönderilecek.

Saldırının PKK'lı teröristlerce düzenlendiği ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, ilçede geniş çaplı operasyon başlattı.
 

DHA

diyarbakır , ak parti , silahlı saldırı , pkk