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  4. 20 Temmuz 2017 23:48

AK Parti İlçe Başkanı'nın aracına saldırı !

AK Parti Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer'in aracına kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

AK Parti İlçe Başkanı'nın aracına saldırı !
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AK Parti Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer’in aracına, park halinde olduğu sırada kimliği belirsiz kişilerce taşlı ve sopalı saldırıda bulunuldu.

Olay, akşam saatlerinde merkez Kayapınar ilçesi Diclekent Vilları'nda bulunan AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer'e ait iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gezer'e ait araca park halinde olduğu sırada kimliği belirsiz kişilerce taşlı ve sopalı saldırıda bulunuldu. Saldırı nedeniyle araçta hasar oluşken, iş yerinden çıktığı sırada durumu fark eden Gezer, polisi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

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