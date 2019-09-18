AK Parti önünde protestoya gözaltı

KHK ile işinden ihraç edilen Cemal Yıldırım'ın, AK Parti Ankara il binası önünde 5 gün süreyle 12:00 -13:00 saatleri arasında yapmak istediği 'işimi geri istiyorum' oturma eylemine yine izin verilmedi.

AK Parti Ankara il binası önünde eylem yapmak isteyen Cemal Yıldırım ve beraberindeki 3 kişi, eylemin 3'üncü gününde de gözaltına alındı.

ASKER AİLELERİ DE KATILMAK İSTEDİ

Ellerinde anayasa kitapçıklarıyla AK Parti Ankara İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapmak isteyen Yıldırım ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra çocukları müebbet hapis cezası alan Emine Uyanık ve Melek Çetinkaya da katılmak istedi.

Tutuklu askeri okul öğrencilerinin annelerine AK Parti'den ''hayır''

EHP Ankara İl Başkanı Sanem Deniz Kural gözaltına alınırken “Burada ikiyüzlülük yapılıyor, çifte standart uygulanıyor. Eylem yapmak AK Parti’nin önünde mi yasak? Anayasal hakkını başka yerlerde kullanmak serbest de AK Parti’nin önünde mi yasak?” diye sordu.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 677 sayılı KHK ile Maliye Bakanlığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’nden ihraç edilen Cemal Yıldırım, 16 Eylül gününden itibaren 5 gün süreyle AK Parti Ankara İl Binası önünde 1 saatlik oturma eylemi yapacağını duyurmuştu.

Yıldırım eyleme başlamadan önce “Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde İçişleri Bakanı’nın gittiği süreçte ben de bir şeyi açığa çıkarmak istedim. Ben üç yıldır sokaklardayım. Bizlerin haklarını ihlal eden AK Parti iktidarı bir oyun kurmaya çalışıyor. Ben de kurdukları oyunu tersine çevirmek istedim. Ben de KHK’lıyım. Onlar HDP il binasının önüne gidiyorsa ben de AK Parti il binası önüne gitmeyi en doğal hakkım olarak görüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Cemal Yıldırım 2 gündür AK Parti İl Başkanlığı önüne gider gitmez gözaltına alınıyordu. Bugün eyleme katılan Emekçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanı Sanem Deniz Kural ve eyleminin 3. gününde olan Cemal Yıldırım ellerinde anayasa ile geldiler. Eylem yapmanın anayasal haklarını söylediler ancak polis diğer 2 günde de olduğu gibi eylemin yapılmasını engelledi.

