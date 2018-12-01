AK Parti yöneticisinden kadına şiddet çağrısı: ''Basın sopayı adi karıya''

Haliç Üniversitesi Strateji ve İş Geliştirme Daire Başkanı Özlem Atan’ın, sinir krizi geçirdiği anların görüntüsü iki gün önce haber kanallarında, internet sitelerinde ve gazetelerde haber olmuştu.

1 Kasım Perşembe günü Fatih'in Balat Sahili'nde polis çevirmesi sonrasında Özlem Atan’a 578 lira para cezası kesilmiş ve otomobili trafikten men edilmişti. Bu durum nedeniyle üniversitedeki yönetim kurulu toplantısına gidemeyen akademisyen Özlem Atan sinir krizi geçirmişti.

Özlem Atan’ın o anları ise, bir polis memuru tarafından izinsizce çekilmiş ve sosyal medyada paylaşılmıştı.

AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİ: “BASIN SOPAYI ADİ KARIYA”

Atan’ın sinir krizi geçirdiği anları, birçok haber sitesi çarpıtarak sayfalarına taşımıştı.

AK Partili Üsküdar Belediyesi’nin AK Partili Belediye Meclis Üyesi Ahmet Tokkan ise sosyal medya hesabından yaptığı yorumlarda, polisin Özlem Atan’a şiddet uygulaması gerektiğini savundu.

Tokkan, Sabah gazetesinin konuyla ilgili haberine "Fazlasıyla basın cezayı bu cazgıra"diye yorum yaptı.

Tokkan yine konuyla ilgili bir başka yorumunda "Bu karıya iyi bir sopa atmazsanız hakkımı helal etmiyorum polisler" dedi.

Ahmet Tokkan, Yeni Şafak'ın haberine ise "Basın sopayı adi karıya" yorumunda bulundu.

AK Partili Tokkan yine aynı videoya "Odunla dövmezseniz adam değilsiniz" ifadeleriyle yanıt verdi.

Ahmet Tokkan bir başka haber sitesinin konuyla ilgili haberinin paylaşımına "Basın dayağı sesi kesilir" yorumunu yaptı.

odatv.com