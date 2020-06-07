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  4. 07 Haziran 2020 16:13

AK Parti'den camiye Bizans bayrağı asılması olayına sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Güney Kıbrıs'taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz." açıklamalarında bulundu.

AK Parti'den camiye Bizans bayrağı asılması olayına sert tepki!
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AK Partili Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Kıbrıs'taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz. Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler" dedi.

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