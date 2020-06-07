AK Parti'den camiye Bizans bayrağı asılması olayına sert tepki!

AK Partili Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Güney Kıbrıs'taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz. Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler" dedi.
Güney Kıbrıs’taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) June 7, 2020
Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler... pic.twitter.com/lW1JXwQ82M
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