AK Parti'den Cemal Kaşıkçı açıklaması

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Cemal Kaşıkçı’nın ölümü ile ilgili açıklama yaptı.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak "Türk yetkililer, savcılık ve emniyet mensuplarının yaptığı kovuşturmada birtakım delillere ulaşılmıştı. Suudi yetkililerin bu olayı, bu noktaya gelmeden daha önce açıklaması daha kıymetli olurdu. İş zaten döküldükten sonra mecbur kalıp bu açıklamayı yaptılar. Bütün delilleri ile açıklanacak yakında" dedi.

Leyla Şahin Usta açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Türk yetkililerin, savcılığın yaptığı kovuşturma sonucunda bir takım delillere ulaşılmıştı. Suudi yetkililerin bu olayı daha önce açıklamasını aslında daha kıymetli olurdu. Ancak iş zaten ortaya döküldükten sonra mecbur kaldılar ve böyle bir açıklamayı yaptılar. Çünkü her şey ortaya çıktı. Bütün delilleriyle açıklanacak yakında.

Üzücü bir olay. Bir insanın, kimliği, dini, dili, ırkı ne olursa olsun oraya giren, bir iş için bir yere girmiş bir insanın katledilerek oradan çıkmıyor olması çok üzücü bir şey. Dünyanın gözünün önünde böyle bir şey yapılıyor olması hala uluslararası alanda güvenlik boyutunda ne derecede tehditlerin yaşandığını görüyoruz.

'KOMPLO KURULMUŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR'

Burada sade Suudi yetkililerin bu işi tek başına yaptıkları çok inandırıcı gelmiyor. Bu noktada açıklamalar gelecektir ama üzücü bir olay. Keşke olmasaydı, değerli bir gazeteci. Dünyadaki mazlumlar için çok daha fazla katkı verecek insanın bu şekilde katledilecek olması çok üzücü.

Evlilik için belge almaya gelmiş insana bir komplo kurulmuş gibi görünüyor. Titiz çalışma yapan Türk yetkililere teşekkür ediyorum."