  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. AK Partili başkan genç kadını hastanelik etti

AK Partili başkan genç kadını hastanelik etti

AK Partili başkan genç kadını hastanelik etti
Güncelleme:

AK Parti'nin Kırıkkale ili Keskin Gençlik Kolları Başkanı M.Ü.'nün eşiyle birlikte gittiği bir konserde eşinin tartıştığı genç kadını darp ederek burnunu kırdığı öne sürüldü.

Türkiye her gün yeni bir kadına şiddet olayı ya da kadın cinayetiyle sarsılırken Kırıkkale'den gelen bir haber şok etkisi yarattı.

Sözcü gazetesinin haberine göre AK Parti'nin Kırıkkale ili Keskin Gençlik Kolları Başkanı M.Ü., gittiği konserde eşinin tartıştığı genç bir kadını darp etti. Kaldırıldığı hastanede burnu kırıldığı tespit edilen F.Ç. ameliyata alınırken AK Parti'nin M.Ü.'in istifasını istediği öğrenildi.

Geçirdiği ameliyat sonrası yaşadığı olayı aktaran F.Ç., isminin sonradan M.Ü. olduğunu öğrendiği kişinin konserde önde yer aldığını ve boşluk oluşunca yan tarafına geçtiklerini kaydederek, ''Yanında bulunan eşi, 'burası bizim yerimiz nasıl geçersiniz' gibi sözler etti. Ben de 'bu alanın boş' olduğunu söyledim. Beyefendinin kolu bana değdi birkaç kez. Ben kendisini uyardım. Hiç oralı olup cevap dahi vermedi. Başka bir genç eşine yanlışlıkla temas ettiği için, 'sen benim eşime nasıl temas edersin' diye genci tehdit eder şekilde uyardı ve bir kart çıkarıp gösterdi. Daha sonra yer nedeniyle benimle üsluba uygun olmayan bir şekilde konuşmaya başladı. Ben de daha sonra eşi olduğunu öğrendiğim kişiye 'sevgilinize söyler misiniz daha uygun konuşsun bizimle' diye uyardım.

Kadın ise 'sen benimle nasıl böyle konuşursun' diyerek yakamdan çekti. Ben tam siz ne yapıyorsunuz diyecek iken eşi M.Ü. bana yumruk attı ve ben yere düştüm. Yumruğu yüzümün sağ kısmına geldi. Zaten yumruğu benim yüzüm kadardı. Çünkü baya cüsseli birisiydi. Daha sonra ayağa kalktım. Yanımdaki arkadaşım 'abla yüzün' dedi. Ben önce anlamadım ama daha sonra yüzüme dokunduğumda yüzüm kan revan içindeydi. Etraftan kimse yardıma gelmedi. Baya itiş kakış oldu. Çünkü kadın üstüme geliyordu'' diye konuştu.

F.Ç., "Beni polisin yanına götürdüler. Daha sonra ise polisler beni ambulansa götürdü. Ambulansın orada beklerken beyefendi eşini Kırıkkale'ye gönderiyor kendisi de konser alanında övünerek, 'nasıl vurdum kıza' şeklinde konuşuyormuş. Kuzenim kendisini bu şekilde konuşurken görmese şahsı belki de bulamayacaktık. M.Ü. bizi asla görmediğini ve tanımadığını söyleyip üzerinde kan lekem olmasına rağmen olayı inkar ediyormuş. Ben eşinden de şikayetçi oldum. Hanımefendi ise 'ben de onlardan şikayetçiyim, onlar da beni darp etti' diyormuş. Madem ben seni darp ettim neden hastaneye gidip darp raporu almadın?" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin M.Ü.'in istifasını istediği de öğrenildi. 

Etiketler ak parti gençlik kolları başkanı kadına şiddet darp kadına dayak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakanlık 2 bin 390 personel alacak Bakanlık 2 bin 390 personel alacak Narin soruşturmasında yeni ayrıntı: ''Ölüm saatinde evde 4 kişi vardı'' Narin soruşturmasında yeni ayrıntı: ''Ölüm saatinde evde 4 kişi vardı'' Yeşilçam'ın cesur güzel Sibel Turnagöl sanayi esnafı oldu Yeşilçam'ın cesur güzel Sibel Turnagöl sanayi esnafı oldu 2025 yılının zam yağmuru bedelli askerlik ücretini de vuracak 2025 yılının zam yağmuru bedelli askerlik ücretini de vuracak Milli maçtaki ''bahis'' reklamları tepki çekti, açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi Milli maçtaki ''bahis'' reklamları tepki çekti, açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi A Milli Takım'dan üst üste 3. galibiyet A Milli Takım'dan üst üste 3. galibiyet Esra Erol'a canlı yayında ölüm tehdidi Esra Erol'a canlı yayında ölüm tehdidi Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek, şiddetli yağışlar geliyor Hava sıcaklığı 8 derece birden düşecek, şiddetli yağışlar geliyor Burcu Özberk bikinili pozlarıyla kış günü yazı geri getirdi Burcu Özberk bikinili pozlarıyla kış günü yazı geri getirdi Eşi evi terk eden koca ortalığı savaş alanına çevirdi Eşi evi terk eden koca ortalığı savaş alanına çevirdi
AK Partili isimden Türkiye'nin Suriye sınırına Kürt bölgesine onay AK Partili isimden Türkiye'nin Suriye sınırına Kürt bölgesine onay Öldü diye gasilhaneye götürülmüştü; gözlerini açınca büyük panik yaşandı Öldü diye gasilhaneye götürülmüştü; gözlerini açınca büyük panik yaşandı ''Paraları varsa borçlarını ödesinler'' diyen İstanbul valisine ''fotoğraflı'' yanıt ''Paraları varsa borçlarını ödesinler'' diyen İstanbul valisine ''fotoğraflı'' yanıt Kör kahin Baba Vanga'nın 2025 yılı kehaneti ortaya çıktı Kör kahin Baba Vanga'nın 2025 yılı kehaneti ortaya çıktı Üniversitedeki meditasyon kabinini ''seks kabini''ne çevirmişler Üniversitedeki meditasyon kabinini ''seks kabini''ne çevirmişler İstanbul'da film gibi operasyon: Nefes kesen kovalamaca karakolda bitti İstanbul'da film gibi operasyon: Nefes kesen kovalamaca karakolda bitti Türkiye'ye ''oh be'' dedirten harita yayınlandı Türkiye'ye ''oh be'' dedirten harita yayınlandı Durakta bekleyen kadını taciz eden şüpheliye otobüste meydan dayağı Durakta bekleyen kadını taciz eden şüpheliye otobüste meydan dayağı AK Parti'den yüksek limitli kredi kartına ek vergi de limit düzenlemesi AK Parti'den yüksek limitli kredi kartına ek vergi de limit düzenlemesi Güzel sunucu da dolandırıcıların kurbanı oldu Güzel sunucu da dolandırıcıların kurbanı oldu