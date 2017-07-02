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  4. 02 Temmuz 2017 07:58

AK Partili Başkan Yardımcısı'nı PKK vurdu !

Van'da PKK'lılar, evini basıp silah zoruyla kaçırdıkları AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi'yi öldürdü.

AK Partili Başkan Yardımcısı'nı PKK vurdu !
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Van’ın Özalp İlçesi’nde PKK’lı teröristler, evini basıp silah zoruyla kaçırdıkları AK Partiÿİlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi’yi başka bir mahalleye götürerek vurdu. Ağır yaralanan Ahi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, bugün saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Boğazkesen Mahalles’inde meydana geldi. PKK’lı teröristler, aynı zamanda eski mahalle muhtarı olan AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Aydın Ahi’nin evine geldi. Silah zoruyla içeri giren teröristler, Ahi’yi dışarı çıkarıp araca bindirerek Şemsettin Mahllesi’ne götürdü.

Teröristler burada, Ahi’yi indirip uzun namlulu silahla birkaç el ateş ederek vurdu.

OPERASYON BAŞLATILDI

PKK’lı teröristler kaçarken, silah sesleri üzerine olay yerine giden mahalle sakinleri, Aydın Ahi’yi kanlar içerisinde buldu. Ağır yaralı olarak özel araçla Özalp Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayın ardından bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

DÜN DE AK PARTİ LİCE İLÇE BAŞKAN YARDIMCISI ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

PKK’lı teröristler, dün gece de Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde evininin önünde pusu kurdukları Ak Parti İlçe Başkan Yardımcısı 34 yaşındaki Orhan Mercan’a saldırı düzenlemişti. Saldırıda Mercan yaşamını yitirirken, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 19 kişi gözaltına alınmıştı.

DHA

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