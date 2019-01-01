Milli Piyango yılbaşı büyük çekilişi - Tam liste
Milli Piyango yılbaşı büyük çekilişi - Tam liste
AK Partili başkana silahlı saldırı ! Kurşun gözünün altına isabet etti
AK Partili başkana silahlı saldırı ! Kurşun gözünün altına isabet etti
2019 zamla geldi ! İşte Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti
2019 zamla geldi ! İşte Osmangazi Köprüsü'nden geçiş ücreti
Hastanede yangın paniği ! Elektrikler kesildi
Hastanede yangın paniği ! Elektrikler kesildi
Büyükada'da yangın faciası ! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Büyükada'da yangın faciası ! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Zam'aydın Türkiyem! Vergi ve harçlara 2019 zammı geldi
Zam'aydın Türkiyem! Vergi ve harçlara 2019 zammı geldi
Alışverişte ücretli poşet dönemi resmen başladı
Alışverişte ücretli poşet dönemi resmen başladı
İşte kalem kalem 2019 yılı emekli, memur ve işçi maaşları...
İşte kalem kalem 2019 yılı emekli, memur ve işçi maaşları...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 01 Ocak 2019 17:57

AK Partili başkana silahlı saldırı !

Zonguldak'da, AK Parti Kandilli Belde Başkanı Yusuf Ziya Eryiğit, husumetli olduğu iddia edilen bir kişi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı.

AK Partili başkana silahlı saldırı !
A+ A-

İddiaya göre, Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde Mustafa Ö., aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen AK Parti Kandilli Belde Başkanı Yusuf Ziya Eryiğit’e çıkan kavgada silahla ateş etti. Eryiğit de saldırıya silahıyla karşılık verdi. Sağ gözünün altından giren kurşunla ağır yaralanan Eryiğit, 112 ambulansı ile kaldırıldığı özel hastanede tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi devam eden Eryiğit’in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırgan Mustafa Ö. ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

belediye başkanı , ak parti
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM