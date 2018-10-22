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  4. 22 Ekim 2018 17:39

AK Partili belediye başkanına silahlı saldırı !

Konya'da belediye binası önünde Çumra Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Oğuz silahlı saldırıya uğradı.

AK Partili belediye başkanına silahlı saldırı !
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Konya'da, belediye binası önünde silahlı saldırıya uğrayan Çumra Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Oğuz, bacaklarından yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Çumra Belediyesi önünde meydana geldi. Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, bina önünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarından yaralanan, evli ve 3 çocuk babası Oğuz, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili şüpheli bir kişi polis tarafından gözaltına alındı. 

Polis, silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. 

DHA

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