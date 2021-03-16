AK Partili Belediye önünde üzerine benzin döküp kendini yakmaya kalktı

Zonguldak’ta işten çıkarıldığı iddia edilen temizlik işçisi, belediye önünde üzerine benzin döküp kendini yakmaya çalıştı.

Zonguldak Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan ve bir süre önce işine son verildiği öne sürülen Arslan K., yeniden işe girebilmek için yaptığı görüşmelerden olumlu cevap alamayınca belediye önüne geldi. Arslan K., belediye önünde eline aldığı benzini kafasına boşaltarak kendini yakacağını söyledi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Arslan K.’yle konuşarak intihardan vazgeçirmeye çalıştı. Uzun süren konuşmanın ardından Arslan K. ikna edildi. Ekipler Arslan K.’yi 112 sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık kontrolünden geçirilen Arslan K., ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.