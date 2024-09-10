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AK Partili Ensarioğlu'na ''bildiklerini hemen açıkla'' çağrısı

AK Partili Ensarioğlu'na ''bildiklerini hemen açıkla'' çağrısı
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CHP'den Diyarbakır'da cansız bedeni dere yatağında bir çuval içerisinde bulunan minik Narin'in ailesi için "bazen bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile, bizim dostlarımız" diyen AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'na "bildiklerini hemen açıkla" çağrısı geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Murat Emir TBMM düzenlediği basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

 Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin G.'ı (8) arama çalışmalarında acı haber geldi. Narin'in cesedine köyünden 1.5 km uzaklığında ulaşılmıştı.

Tüm Türkiye Diyarbakır'dan gelen bu kan donduran haberle şoka uğrarken AK Partili Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun açıklamaları dikkat çekti. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu da Narin Güran'ın katledilmesine ilişkin soruları yanıtlarken aileyle 40 yıllık dostluğunun bulunduğunu ifade etti. 

Bugün bir açıklama yapan CHP'li milletvekili Murat Emir, AK Partili Ensarioğlu'na çağrıda bulunarak "Bildiklerini hemen açıkla" dedi.

İşte Emir'in açıklamalarından satır başları:

"Küçük Narin için haftalarca meraklandık, kaygılandık ve bugün bütün halk olarak yas tutuyoruz. Okula başlaması gereken, sevinçle koşması gereken Narin maalesef dün toprağa verildi. Bu sadece bir çocuğun cinayeti, katledilmesi değil aynı zamanda bütün vicdanları ayağa kaldıracak son derece korkunç, son derece zalim ve son derece insanlık dışı bir suçtur.

Narin'in kaybolması haberinden sonra öncelikle güvenlik güçlerin yetkililerin yeteri kadar hızlı davranmadığına dair kaygılar var.

Tüm Türkiye'de bütün vicdanlar ayağa kalktı. Sağcı, solcu, güneyli, doğulu batılı kim olursa olsun herkes Narin'in bir an için bulunması için vicdanlarını ortaklaştırdı.

Tüm Türkiye medyanın da sayesinde kulağını oraya kabarttı. 8. günde jandarma komutanı sonuca çok yakınız dedi ama maalesef sadece 19. günde haber alabildi.

Burada bir savsaklama, es geçme var mı? Özellikle bu köydeki herkesin ağız birliği yapması, susması, özellikle de kimi yetkililerin bu olayın üzerine yeteri kadar gitmemesi kafalarda soru işareti bırakıyor.

İşte Diyarbakır Milletvekili'nin söylediği 'Bildiklerimiz var ama söyleyemiyoruz' demesi ve ailenin siyasi bağlantısı, ailenin ekonomik gücü, ailenin kendi içindeki organizasyonu olduğu düşüncesi herkesi kaygılanırdı."

Cansız bedeni bulunan Narin'in ailesi AK Partili vekilin aile dostu çıktıCansız bedeni bulunan Narin'in ailesi AK Partili vekilin aile dostu çıktıGüncel

 

Etiketler ak parti CHP galip ensarioğlu murat emir bildiklerini açıkla narin
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