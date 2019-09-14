AK Partili fenomene Atatürk'e hakaretten gözaltı

Sosyal medyada lüks arabalarında çektiği AK Parti'yi destekleyen propaganda videolarıyla sosyal medyada bilinen internet kullanıcısı Tuğrul S.'nun, 5816 sayılı, 'Atatürk aleyhine işlenen suçları' düzenleyen yasaya muhalefet suçu gerekçesiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındığı öğrenildi.
AK Partili Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan, Tuğrul S.'nun Türkiye'ye girişte Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındığı bilgisini verdi.
Tuğrul S.nun 5816 kanununa muhalefetten etmek gözaltına alındığı belirtildi. 5816 nolu yasa "Atatürk aleyhine işlenen suçlar"ı düzenliyor.
Tuğrul S., ultra lüks arabalarında çektiği ve halka hallerine şükretmeleri gerektiğini anlattığı AK Parti propagandası videolarla sosyal medyada alay konusu olmuştu. Tuğrul S. iktidara yakın televizyon kanallarında da sık sık programlara katılıyor.
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