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AK Partili il başkanına silahlı saldırı

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AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, 5 kişinin saldırısına uğradı. Saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OdaTv'de Servet Seyfettin Mete'nin haberine göre 13 Mart'ta AKP Çorum İl Başkanlığı görevine başlayan Günay, 29 Mart Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında otoparktaki aracına giderken Valilik ek bina yanındaki alanda saldırıya uğradı.

Darp edilen Günay, darp raporu aldıktan sonra Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, "yağmaya teşebbüs" ve "darp" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

Öte yandan saldırı anı çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

(Kaynak)

Etiketler ak partili il başkanı saldırı silahlı saldırı
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