AK Partili ismin kardeşine işlem yapan polislere gözaltı

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Hakkari'de Şemdinli Belediye Başkan Yardımcısının alkollüyken trafik kazası yapan kardeşine işlem yapan polislerin gözaltına alındığını öne sürdü.

AK Parti Şemdinli Belediye Başkan Yardımcısı'nın alkollüyken trafik kazasına yol açan kardeşine işlem yapan polislerin gözaltına alındığı ileri sürüldü. Duruma gündeme getiren CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan olayı araştırmasını istedi.

Murat Bakan, söz konusu olaya ilişkin iddiaları ve polislerin ifadelerini içerek görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslenen Murat Bakan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

- İddialara göre Hakkari'nin Şemdinli İlçesinde şu olay yaşanıyor. Şemdinli Belediyesi (AK Parti) Belediye Başkan Yardımcısı’nın kardeşi trafik kazasına karışıyor. Polis, işlem yapmak için olay yerine geldiğinde, sürücünün değiştirilmeye çalışıldığını fark ediyor ve itiraz edip gerekli işlemi yapmaya çalışınca, şahıslar polis üzerinde baskı kurmaya ve polisle tartışmaya başlıyorlar.

- Olayın büyümesi sonucunda polisler görevlerini yapmalarını engellemek için kendilerine direnen şahısları polis merkezine götürüyorlar. Olayı duyan İlçe Emniyet Müdürü de polis merkezine geliyor ve şahıslara gerekli işlemin yapılacağını belirterek memurların yaptıkları işlemlerde haklı olduklarını belirtiyor.

- Şahıslar polis merkezinde kendi lehlerine bir netice elde edemeyince adliyeye gidiyorlar. Savcılık makamında polislerden davacı olduklarını belirtiyorlar ve polisler tarafından savcıya ve makamına karşı da hakaretler edildiği beyanında bulunuyorlar. Olay savcılığa intikal ettikten sonra ilçe müdürü ve diğer polisler savcı tarafından ifadeye çağrılıyorlar.

- Polisler ifadelerini verdikten sonra ifadelerini imzalamadan önce okumak istiyorlar. İfadeyi incelediklerinde katibin yazdığı ifade ile kendi beyanları arasında farklılıklar olduğunu tespit ediyorlar. Savcı bu esnada kendisine de hakaret edildiği iddiası doğrultusunda, içinde İlçe Emniyet Müdürünün de olduğu 3 emniyet yetkilisi hakkında gözaltı talimatı veriyor.

- Bu olayı etraflıca araştırmak ve eğer haklılarsa bu memurlara sahip çıkmak sizin görevinizdir size bunu hatırlatacak değilim ancak polis memurlarında ciddi bir yalnızlık ve çaresizlik durumu var bunun sebebi siyasiler karşısında ya da siyasi bağlantıları olanlar karşısında ne kurumu ne de yargı mercileri tarafından korunmayacağını düşünmesidir.

- Konuya eğilmenizi ve bu polislerin durumunu araştırmanızı rica ediyorum. Ben her zaman olduğu gibi güvenlik güçlerinin yanında durmaya devam edeceğim.

Sözcü