''AK Partili kadınlar etkinliğe gelmeyen kadına saldırdı'' iddiası !

"sonyarogue" isimli twitter kullanıcısı AK Parti Kadın Kolları Üyesi olduğu iddia edilen bir grup kadının, milletvekili ziyaretine katılmak istememesi üzerine kendisine saldırdığını iddia etti.

Görüntülerde evinin penceresinden AK Parti Kadın Kolları Üyesi olduğu iddia edilen kadının, etkinliğe davet ettiği ve ret yanıtı aldığı kadına vurduğu görülüyor. Video, sosyal medyada kısa sürede yayılırken, AK Parti Kadın Kolları'nın saldırısına uğradığını iddia edilen "sonyarogue" isimli sosyal medya hesabının sahibi, "Bunların hepsi gelmek istemediğimizi söylediğimiz için oldu. Kameraya çekmediğim diyaloglarda "sen kime oy vericen" gibi labali bir üslupla dahi konuşuldu, ki biz siyasi görüşümüzü belli etmememize söylemememize rağmen" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ KADIN KOLLARI ETKİNLİĞE KATILMAYAN BAŞKA BİR KADINA SALDIRDI İDDİASI"

sonyarogue" isimli kullanıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yaşadığım bir olayı anlatmak istiyorum. Beni tanıyan insanlar bilir ben siyaset yapmayı, siyaset konuşmayı seven bir insan değilim. Mahallemize gelecek olan Akpli bir milletvekili varmış. Kadın kollarındaki hanımlarımızda mahalleden zorla insanları baskıyla çağırıp kalabalık oluşturmak istediler. Annemle birlikte ekmek almak için çıktığımız camda bizede kart uzatıldı nazikçe kabul eden annem, gelmeyecegimizi(gelmek istemediğini) söylemesine rağmen komşularımıza "çok ısrar ettik gelmiyorlar birşey söyleyin" gibisinden afişe edildik. Daha sonrasında kamera çekimine başladım. Başları olduğunu düşündüğüm şuan ekranda gördüğünüz hanımefendi hem üslubu olsun, hem tehdit etmesi olsun, hem elime vurup telefonu düşürmesi olsun..Bunların hepsi gelmek istemediğimizi söylediğimiz için oldu. Kameraya çekmediğim diyaloglarda "sen kime oy vericen" gibi labali bir üslupla dahi konuşuldu, ki biz siyasi görüşümüzü belli etmememize söylemememize rağmen. Aynı ülkede aynı bayrak altında yaşadığımızı söyleyen kendisiyken sırf çağırdıkları yere gitmedigimiz için bize yapılan muamele bu şekilde. Ben bir partiye üye değilim, yapılan şeylere susacakta degilim.Burası özgür bir ülkeyse madem sen benim evimin önünde bana hakaretvari konuşup beni tehdit edersen, ben de videoya çekerim senin bilgin olduğu halde!" ifadelerini kullandı.