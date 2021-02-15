AK Partili, MHP'li, CHP'li, İYİ Partili isimler yan yana nöbette!

Konyaaltı ilçesindeki Hisarçandır Mahallesi'nde 2 bin 650 dönümlük hazine arazisinde yüz yılı aşkınlık ağaçlar kesildi. Ağaçların kesildiği yerde yol yapıldığı görüldü. Kim tarafından kesildiği belli olmayan ağaçlar siyasileri birleşti. AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti temsilcileri ağaç katliamına tepki gösterdi. Ağaçların kesildiği bölgede yaşayan köylüler da katliama tepkili. Nöbete başladılar.

Hisarçandır Mahallesi Azası Musa Çokçu, ormanlık alanlarını savunduklarını belirterek, “Ne Orman Bakanı geliyor, ne başka kimse. Hiç kimse gelmiyor. Sonuna kadar nöbet tutmaya devam edeceğiz” dedi.

Köylülerden Mustafa Çakmak da “Ferman padişahınsa orman bizimdir” diyerek, şunların ekledi:

“Burası yüzyıllardır orman, kesecek olsak keser yakardık. Buranın orman kalmasını istiyoruz. Bu orman olmazsa yağmur da kalmaz, su da kalmaz.”

Köylülerden İlknur Çokçu ormanın atalarından kendilerine miras olduğunu vurgulayarak, “Biz de çocuklarımıza miras bırakmak istiyoruz. Alanların talan edilmemesini ve orman olarak kalmasını istiyoruz” diye konuştu.

CUMHUR VE MİLLET İTTİFAKI BİRLEŞTİ

Köylülere destek olmaya AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti il başkanları da gitti. CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar, kamu görevlilerini göreve çağırarak, “Burada yöre halkı doğanın katledilmesine karşı çıkıyor, gece gündüz nöbet tutuyor. Buradaki araçlar istense bir günde buradan kaldırılır. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerini, devlet bürokratlarını, valiliği ve jandarmayı göreve davet ediyorum. Bu duruma sessiz kalmak, ortak olmak demektir. Gereği bir an önce yapılmalı, yağmacılar ve iş makinaları ormandan def edilmelidir” dedi.

AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş bu olayın hiçbir siyasi temelle bağlantısı olmadığını belirterek, “Antalyalı olarak bu görüntüler yüreğimi burktu. Konunun yakından takipçisi olacağız. Kimse bu şehre zarar veremez, vermek isteyenlerin de karşısında dimdik dururuz. Siyasilerin isimleri kullanılarak bir yalan var ortada. Burada bir ağaç katliamı var” diye konuştu.