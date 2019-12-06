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  4. 06 Aralık 2019 18:52

AK Partili milletvekiline cuma çıkışı dayak

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, cuma namazı çıkışında tartıştığı eski AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ ile yeniden tartışınca ortalık karıştı.

AK Partili milletvekiline cuma çıkışı dayak
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Günboyu gazetesinden Cuma Şahin'in haberine göre AK Parti Çorum eski İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ cuma namazı çıkışında karşılaştığı AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun sözlü tacizine uğradı.

İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ ve Milletvekili Erol Kavuncu arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma sonrasında Milletvekili Erol Kavuncu’nun, Av. Mehmet Karadağ’a küfür ettiği, kavganın da küfür neticesinde fiiliyata döküldüğü öğrenildi.

Çıkan kavgada Milletvekili Erol Kavuncu, hafif şekilde yaralandı ve hastaneye giderek tedavi altına alınırken Mehmet Karadağ hakkında şikâyetçi olup olmadığı ise öğrenilemedi.

ŞENOL SUNAT İLE DE TARTIŞMIŞTI

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, geçtiğimiz günlerde İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat’ın açıklamasına yalanlama getirmiş ve Çorumda siyasi tartışmalara neden olmuştu.

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