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AK Partili Ünal'dan açılış töreninde bir garip tepki: ''Zaten kimse gelmemiş ki''

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ta düzenlenen bir dizi etkinliğe katıldı. Ünal, katılımın az olmasına isyan etti. “Zaten kimse gelmemiş ki” dedi.

AK Partili Mahir Ünal’ın Elbistan’da açılışını yaptığı hastane törenine katılım az oldu. Ünal, boş tribünleri karşısında görünce, “Herhalde bu Elbistanlılar açılıştan pek memnun olmamış’ yorumu yaptı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde açılışını yaptığı hastane törenine katılım beklenenin altında kalınca sahneden tepki gösterdi. İlçe başkanına seslenen Ünal, “Zaten kimse gelmemiş ki bir tek siz gelmişsiniz. Herhalde bu Elbistanlılar açılıştan pek de memnun olmamış’ yorumu yaptı.

Ünal’ın konuşmaya başlayacağı sırada dinleyiciler arasından bir vatandaşın yaşanan ekonomik bozulma ve enflasyonla ilgili şikayetlerini dinleyen Ünal, “Merak etme hepsini çözeceğiz” şeklinde konuştu.

Etiketler mahir ünal ak parti elbistan açılış tepki video
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