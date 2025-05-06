AK Partili vekil trafik kazası geçirdi
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AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, aracıyla Ankara’ya giderken kaza geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, aracıyla Ankara’ya giderken Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde köpeğe çarparak kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken, olay yerine gelen kolluk kuvvetleri tarafından tutanak tutulmasının ardından Ataş, Ankara'ya gitmek üzere hareket etti.
İHA
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