AK Partili yönetici jandarmaya küfür yağdırdı iddiası

Zonguldak’ta yol kontrolü yapan polis ve jandarma ekiplerine bir araçta bulunanlar tarafından hakaret yağdırıldı. Polis ve jandarmaya hakaretler yağdıran kişinin AK Parti Gökçebey İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Başlı olduğu ileri sürüldü.

Zonguldak’ta yol kontrolü yapan ekiplere çevirdikleri bir araçta bulunanlar tarafından hakaret ve küfür yağdırıldı. Pusula gazetesinin haberine göre olay geçen salı gecesi Zonguldak-Ankara Karayolu’nun Bakacakkadı mevkinde meydana geldi. Ekiplere küfür eden kişinin, Gökçebey Şoförler Odası Başkanı ve AK Parti Gökçebey İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Başlı olduğu iddia edildi. Söz konusu videoda Başlı olduğu ileri sürülen kişinin görevi başındaki jandarmaya, “Seni sürdürürüm” dediği duyuluyor.