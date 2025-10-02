AK Parti'ye geçen Çerçioğlu şikayetçi olmuştu Yazar Ergün Poyraz tutuklandı

  1. Anasayfa
Yazar Ergün Poyraz, sosyal medyada CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun evinin fotoğraflarını paylaştığı gerekçesiyle tutuklandı.

Alınan bilgiye göre CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, avukatları aracılığıyla Ergün Poyraz'ın sosyal medyada evinin fotoğraflarını paylaşarak hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Poyraz'ı 'kişisel verileri hukuka aykırı elde etmek ve yaymak' suçlamasıyla Çakırbeyli'deki evinde gözaltına almıştı.

Poyraz, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Şu an evimden beni gözaltına aldılar. Emniyete götürülüyorum. Ve beni ne için gözaltına aldıklarını da söylemiyorlar" ifadelerini kulllandı.

 Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergün Poyraz, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

