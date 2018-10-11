Akan banyo kavgası kanlı bitti

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi’nde meydana gelen olayda, banyonun akıtması sonucu komşular arasında tartışma çıktı. Ramazan Ü. ve Murat Ü.’nün Arif K. ve Sercan K. ile tartışması kısa sürede kavgaya döndü.



Apartmanın bahçesinde çıkan kavgada Ramazan Ü.,(41) Murat Ü.(39) ve Arif K. (25) aldıkları bıçak darbesi ile yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Murat Ü. ve Arif K. aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybederken, Ramazan Ü.’nün ise ağır yaralı olduğu kaydedildi.



Olayla ilgili Sercan K. ile 2 kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.