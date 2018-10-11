  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 11 Ekim 2018 14:43

Akan banyo kavgası kanlı bitti

Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde akan banyo yüzünden komşular arasında çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Akan banyo kavgası kanlı bitti
A+ A-

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi’nde meydana gelen olayda, banyonun akıtması sonucu komşular arasında tartışma çıktı. Ramazan Ü. ve Murat Ü.’nün Arif K. ve Sercan K. ile tartışması kısa sürede kavgaya döndü.

Apartmanın bahçesinde çıkan kavgada Ramazan Ü.,(41) Murat Ü.(39) ve Arif K. (25) aldıkları bıçak darbesi ile yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Murat Ü. ve Arif K. aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybederken, Ramazan Ü.’nün ise ağır yaralı olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili Sercan K. ile 2 kişi daha gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

komşu , banyo , kavga
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM