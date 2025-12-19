Akaryakıt istasyonunda görümce dehşeti! Genç kadın kanlar içinde kaldı

Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda çıkan tartışmada 26 yaşındaki bir kadın, eski görümcesi tarafından bıçaklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; 2 yıl önce H.K.'den boşanan 1 çocuk annesi İ.B.U. (26), bulunduğu akaryakıt istasyonunda eski görümcesi G.K. ile eski kayınbiraderi N.K. ile karşılaştı. Taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile G.K., yanında bulunan bıçakla İ.B.U.'yu bacağından yaraladı, ardından otomobilin dikiz aynalarını kırarak araca zarar verdi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, kanlar içinde kalan İ.B.U. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisinin ardından polis merkezine giden İ.B.U., şikayetçi oldu. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

DHA