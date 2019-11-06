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  4. 06 Kasım 2019 15:09

Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! LPG tüpü patladı

Van’da bir akaryakıt istasyonunda yakıt aldıktan hemen sonra LPG tüpü patlayan araç alev alırken, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle olası bir facia önlendi.

Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! LPG tüpü patladı
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Olay, akşam saatlerinde Van-Erciş kara yolu otogar mevkiinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen LPG’li araç, yakıt aldıktan sonra bir anda patladı. Paniğe neden olan patlamaya ilk müdahaleyi benzin istasyonu çalışanları yaparken itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin zamanında müdahalesiyle aracın arka koltuğunda bulunan piknik tüpü patlamadan söndürüldü.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
 
Araca köpüklü suyla müdahale eden ekipler, olası facianın da önüne geçti. Sürücünün hafif yaralandığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olay anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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